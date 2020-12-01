Son dakika haberi: 20 yaş altı ve 65 yaş üstü için toplu taşıma yasağı! 20 yaş altı toplu taşıma yasağı ne zaman, saat kaçta? Otobüse binmek yasak mı?

Koronavirüs (covid-10) salgınında yaşanan vaka artışı yeni tedbirleri de beraberinde getirdi. Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son dakika açıklamalarında bulundu. Sokağa çıkma yasağı kararlarının yanı sıra yeni yasaklar arasında 20 yaş altı ve 65 yaş üstü için toplu taşıma yasağı da yer aldı. İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile alınan bu tedbir ayrıntılı şekilde açıklanırken, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü toplu taşıma yasağı ne zaman başlıyor sorusunun cevabı merak konusu oldu. Peki, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı otobüse binebilir mi, otobüs yolculuğu yapabilir mi?

20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ TOPLU TAŞIMA YASAĞI GETİRİLDİ

Koronavirüs salgınına karşı alınan yeni tedbirler arasında 20 yaş altı ve 65 yaş üstü için toplu taşıma yasağı da yer aldı. Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar sonrası toplu taşıma yasağı ayrıntıları belli oldu.