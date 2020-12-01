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haberi: ile hafta içi saatleri! Kimler sokağa çıkma yasağından muaf olacak? Yasaklar kaçta başlıyor

Hafta içi hakkında Tüm Türkiye'nin gözü kulağı İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı genelgesine çevrilmiş durumda. Gece yarısı sokağa çıkma yasağı ve yeni kısıtlamaların detaylarının açıklandığı İçişleri Genelgesi paylaşıldı. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağından kimler muaf olacak, kimler dışarıya çıkabilecek? Hafta içi marketler ve bakkallar kaça kadar açık olacak? Milyonlarca vatandaşın yanıt aradığı soruları cevaplayan genelgenin içerisinde kritik detaylar da söz konusu. Son dakika haberine göre 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişilerin toplu ulaşım kullanmaları da yasaklandı.

Giriş Tarihi: 1.12.2020 08:58 ABONE OL
Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı genelgesi ile hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri! Kimler sokağa çıkma yasağından muaf olacak? Yasaklar kaçta başlıyor

Sokağa çıkma yasağının hafta içi için de geçerli hale gelmesi hakkındaki son dakika gelişmeleri peş peşe geliyor. Kritik Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, bu akşamdan itibaren Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağı kararı alındığını duyurdu. 65 yaş altı ve 20 yaş üstü toplu ulaşım yasaklandı. AVM'lere giriş çıkışlarda HES kodu zorunlu hale getirildi. Hafta içi marketler kaçta açılacak, kaçta kapanacak? Mesai saatleri de değişti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

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Son dakika gelişmesine göre hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatlerinde seyahat yasağı kararı da alındı. Şehirler arası seyahatlar seyahat belgesine tabi tutulacak.

PAZARTESİ, SALI, ÇARŞAMBA, PERŞEMBE VE CUMA DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK!

Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

İlk uygulama olarak 01.12.2020 Salı günü saat 21.00'de başlayıp 02.12.2020 Çarşamba günü saat 05.00'de bitecek şekilde tüm vatandaşlarımız için sokağa çıkma kısıtlaması getirilecek olup bundan sonraki haftalarda da Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri uygulama yukarıda belirtildiği şekilde devam edecektir.

Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta sonları; Cuma günleri saat 21.00'de başlayacak, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

İlk uygulama olarak 04.12.2020 Cuma günü saat 21.00'de başlayıp 07.12.2020 Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde tüm vatandaşlarımız için sokağa çıkma kısıtlaması getirilecek olup bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama aynı şekilde devam edecektir.

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU MARKETLER AÇIK OLACAK MI? MARKETLER KAÇTA AÇILACAK?

Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.0017.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) ekmek ve unlumamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.

Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek'te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.

Sokağa çıkma kısıtlamasındaki getirilen sürelere uymak için istisna getirilenler dışındaki tüm işyerleri hafta içi saat 20.00'de kapanacaktır.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİNDE ŞEHİRLERARASI SEYAHAT YASAK OLACAK!

Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda uygulanacak) aşağıda belirtilen zorunlu hallerde şehirlerarası seyahatlere izin verilecektir.

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı genelgesi ile hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri! Kimler sokağa çıkma yasağından muaf olacak? Yasaklar kaçta başlıyor

Zorunlu Haller Sayılacak Durumlar;

  • Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
  • Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),
  • Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
  • ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,
  • Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
  • Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
  • Ceza infaz kurumlarından salıverilen,
  • Yukarıda belirtilen mazeretleri taşımayan kişilerin şehirlerarası seyahatleri ise ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olacaktır. İşi ile ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır.

  • Her AVM ve semt pazarı için aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısının İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararı ile ayrı ayrı belirlenmesi,
    Ayrıca AVM'lerde ve semt pazarlarında daha önceki Genelgelerde belirlenen kuralları/alınan tedbirleri takip etmekle sorumlu AVM Covid19 sorumlusu ve pazaryeri yöneticileri ile zabıta/kolluk birimleriyle denetimlerin eksiksiz yapılması,
  • AVM'lere girişte çalışanlar ve müşteriler için HES kodu zorunluluğunun getirilmesi ve gerekli sorgulama yapıldıktan sonra herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayan çalışan veya müşterinin AVM'ye kabul edilmesinin sağlanması,
    • Yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetlerinin durdurulması, ganyan, iddia ve milli piyango bayilerinde içeriye müşteri kabul etmeksizin sadece kupon/ganyan yatırma işleminin yapılabilmesi,
  • 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızın 18.11.2020 tarihli ve 19161 sayılı Genelgemizle belirlenen saatler içerisinde (10.0013.00, 13.0016.00 saatleri arası) şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmalarının kısıtlanması,

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    Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı genelgesi ile hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri! Kimler sokağa çıkma yasağından muaf olacak? Yasaklar kaçta başlıyor
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