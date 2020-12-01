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haberi: Koronavirüs, bir aileyi daha yok etti!

'de yaşanan koronavirüs faciasında Karabulut ailesinden 4 kişi yaşamını yitirmiş, acı olay tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Aynı şehirde koronavirüs bir aileyi daha yok etti. haberine göre Tarsus ilçesinde koronavirüse yakalanan anne-baba ile oğulları, 8 gün içinde hayatlarını kaybetti.

DHA
Giriş Tarihi: 1.12.2020 14:49 Son Güncelleme: 1.12.2020 14:56 ABONE OL
Son dakika haberi: Koronavirüs, bir aileyi daha yok etti!

MERSİN'DEN KAHREDEN SON DAKİKA HABERİ:

Tarsus' bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Aydın (83), 22 Kasım günü rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı. Yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Aydın, tedaviye alındığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde 2 gün sonra hayatını kaybetti.


Mehmet-Ayşe Aydın

EŞİ VE OĞLU DA KORONADAN VEFAT ETTİ

Mehmet Aydın, gözyaşları arasında toprağa verilirken, eşi Ayşe Aydın (80) ile oğlu Musa Aydın'ın (59) testleri de pozitif çıktı. Durumları ağırlaşan anne ve oğlu, 28 Kasım günü Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Musa Aydın, 30 Kasım günü hastalığa yenik düşerken, annesi Ayşe Aydın da aynı gün hayatını kaybetti. Anne ve oğlu Eshab-ı Kehf Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Musa Aydın

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Son dakika haberi: Koronavirüs, bir aileyi daha yok etti!
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