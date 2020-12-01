Son dakika haberi: Rüya Yılmaz'ı sokak ortasında bıçaklamıştı: Facebook canlı yayında akılalmaz sözler...

TEHDİTLER SAVURMUŞ

18 dakikalık görüntülerde, Dumanoğlu'nun kız arkadaşı Yılmaz'a, "İstenmedik bir şekilde Diyarbakır'dan ayrıldım. Allah nasip ederse o Nazilli'ye geleceğim. Geliyorum bekle. Sen benim adımı buraya taşırsın öyle mi? Utanmadan bana hâlâ mesaj atıyorsun. Artık sana sonu yaşatacağım. Kralı gelsin şimdi alsın seni. İster emniyete ister devlete git. Bu saatten sonra uyuşturucu satanlara da rahat yok" diyerek tehdit edip, küfürler savurduğu yer aldı.