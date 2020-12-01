Son Dakika Haberi: Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar uzatıldı, ne zaman bitiyor?

Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar uzatıldı? Corona virüsü salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkilerini göstermeye devam ediyor. Salgınla mücadelenin ilk döneminden beri ise hem işverenin hem çalışanın mağdur olmaması amacıyla kısa çalışma ödeneği uygulanıyor. Süreç boyunca kademeli olarak uzatılan Kısa Çalışma Ödeneği bir kez daha uzatıldı. Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de alınan karara göre kısa çalışma ödeneği süresi uzatıldı. Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği ne zamana kadar uzatıldı, ne zaman bitiyor? İşte son dakika haberinin ayrıntıları

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI! KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMANA KADAR UZATILDI?

Kısa Çalışma Ödeneğinde yeni başvuru alınmasına dair Cumhurbaşkanlığı Kararının yayımlanmasının ardından konunun detaylarına ilişkin açıklamalarda bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma uygulaması kapsamında yeni başvuruların 1 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tekrar başlayacağını söyledi.