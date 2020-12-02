5 çocuğu istismar etmişti! 38 yıl hapis cezası!

Van'ın Özalp ilçesinin Dönerdere mahallesinde köy okulunda Mayıs 2019'da öğretmenler öğrencilerle anket çalışması yaptı. Anket çalışması sonucunda bazı öğrencilerin ruh durumunun iyi olmadığını anlayan rehberlik öğretmeni çocuklarla tek tek görüşerek sıkıntılarının ne olduğu konusunda bilgi aldı. Öğretmenin öğrencilerle yaptığı görüşmeler sonucunda, köydeki ilk ve ortaokul öğrencilerinden 5'inin köyde yaşayanlardan M.Ş.G. tarafından istismara uğradığı ortaya çıktı.

ŞİKAYET ÜZERİNE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Olayı öğrenen okulun öğretmenleri konuyu kolluk güçlerine bildirdi. Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında kamu davası açılan M.Ş.G. kolluk güçlerince gözaltına alındı. İddiaya konu olan çocuklar ise Van Emniyet Müdürlüğü Çocuk İzleme Merkezinde (ÇİM) avukatlar ve psikologlar eşliğinde ifadelerine başvuruldu. Çocukların ifadeleri alındıktan sonra gözaltına alınan M.Ş.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SON DEFA HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Tutuklu yargılanan M.Ş.G. Van 1. Ağır Ceza mahkemesinde son defa hakim karşısına çıktı. Sanık M.Ş.G. SEGBİS ile duruşmaya katılırken, taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu. Müdafi avukat M.Ş.G. için atılı suçları reddederek tahliyesini talep etti. Müşteki avukat ise sanık M.Ş.G'nin 5 çocuğa istismarda bulunduğunu ifade ederek, her çocuk için anayasanın 103'üncü maddesi uyarınca "Nitelikli Cinsel İstismar" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Müdafi ve müşteki avukatların taleplerinin ardından iddia makamı mütalaasını tekrarlayarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

SANIK İÇİN 38 YIL HAPİS CEZASI

İddia makamının ardından mahkeme heyeti sanık M.Ş.G. için istismara uğrayan 5 çocuk için ayrı olmak üzere toplamda 38 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.