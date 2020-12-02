6 gün önce kayboldu! Evdeki o detay cinayet şüphesine neden oldu!

Battaniyenin olmamasından yola çıkılarak öldürülüp, cesedinin battaniyeye sarılıp başka bir yere götürüldüğü ihtimali üzerinde durulan Özbay için jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Isparta Valiliği Afet ve Acil Durum ekipleri ve köylülerden oluşan 100 kişi arama başlattı. Köyün çevresi ile seralar ve Isparta Belediyesi Hayvan Barınağı'nın bulunduğu bölgedeki ormanlık arazi didik didik arandı. Dron ve eğitimli köpeklerin de kullanıldığı aramada henüz bir ize rastlanmadı.