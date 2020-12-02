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Başkan Erdoğan, 'de heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı , 'dan gelen heyeti 'de kabul etti. Geçtiğimiz hafta istifa eden Başkanlı için yarın Belediye Meclisinde seçim yapılacak. Şanlıurfa heyetinin ziyaretinde Belediye Başkanlığı için aday olan da hazır bulundu.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 2.12.2020 21:42 ABONE OL
Başkan Erdoğan, Külliye'de Şanlıurfa heyetini kabul etti

Geçen hafta Siverek Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın istifa etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siverek Belediyesi Başkan adayı ile görüştü. Siverek Belediyesi Başkan adayı Ayşe Çakmak, Şanlıurfa AK Parti Milletvekili M.Kasım Gülpınar ve AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfalı heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen toplantıya Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, AB Uyum Komisyonu Başkanı ve Şanlıurfa Milletvekili M. Kasım Gülpınar, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Siverek Belediye Başkan adayı Ayşe Çakmak katıldı. Siverek'te yarın belediye meclisinde Belediye başkan seçimi yapılacak .

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Başkan Erdoğan, Külliye'de Şanlıurfa heyetini kabul etti
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