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Belediye meclis üyesi koronavirüse yenik düştü

’e bağlı Mucur İlçe Belediyesi Ak Parti Meclis Üyesi Ramazan Erdoğan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

ZAHİDE VURAL
Giriş Tarihi: 2.12.2020 17:59 ABONE OL
Belediye meclis üyesi koronavirüse yenik düştü

Kırşehir Mucur Belediye Meclisi Üyesi Ramazan Erdoğan koronavirüs nedeniyle 20 gündür Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Erdoğan 20 günlük tedavi sonucunda yaşam savaşını kaybetti.

Mucur Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz koronavirüsten hayatını kaybeden meclis üyesi Erdoğan için taziye mesajı yayınladı. Yılmaz mesajında, "Koronavirüs teşhisi ile hastanede tedaviye alınan, Mucur Belediye Meclis üyemiz Ramazan Erdoğan ağabeyimiz hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Rabbimden rahmet sevenleri ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın cenazesi memleketi Mucur'a bağlı Kurugöl köyünde defnedildi.

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Belediye meclis üyesi koronavirüse yenik düştü
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