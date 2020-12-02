Gazi Jandarma Yüzbaşı’nın zaferi

Mersin Silifke doğumlu, evli, 1 çocuk babası Ozan Bahar, 1996 yılında Diyarbakır Ergani Jandarma Komando Bölük Komutanlığı'ndan yüzbaşı rütbesiyle, Muğla İl Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Bölük Komutanlığı görevine atandı. Şuan 49 yaşında olan Bahar, aynı yıl 2 Ekim'de görev dönüşü Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de trafik kazası geçirdi ve belden aşağı felç oldu. Ankara Gülhane Tıp Akademisi'nde 1 yıl boyunca tedavi gören Bahar'ın en büyük destekçisi Muğla İMKB Ortaokulu Müdürü eşi Hesna Bahar oldu.

Yaşamını tekerlekli sandalye ile sürdüren Kara Harp Okulu mezunu Bahar, 1998 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisansa başladı ve eğitimini 2000 yılında başarıyla tamamladı.

Ozan Bahar, aynı yıl aynı bölümde doktoraya başladı. 2002'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nden jandarma yüzbaşı rütbesiyle malulen emekli olduktan sonra MSKÜ'nün açtığı sınavları kazanarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kadrosundan İktisat Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 2005'te ise doktora derecesi aldı. 2006'da yardımcı doçent olan Bahar, bir yıl sonra doçent ve 2013'te de 'profesör' unvanını aldı.

MSKÜ İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ozan Bahar, son olarak, hayatını anlattığı 'Vazgeçme' adlı kitabı çıkardı.

Bahar, "Kişisel gelişim, motivasyon kategorisinde bu adla (Vazgeçme) çıkan ilk kitap olma özelliğini taşıyor. Tabi kendini kötü hisseden, bir sorunla, engelle, bu engelin illaki fiziksel olması şart değil, ruhu da çökmüş olabilir. Kanserle mücadele ediyor, ne bileyim çocuğu ölmüş, uzvunu kaybetmiş olabilir. Hepimizin hayatta inişleri çıkışları var. Hayat sürekli tek düze bir çizgi halinde gitmiyor. Dolayısıyla inşallah bu kitabı okuyanlar 7'den 77'ye, gencinden yaşlısına herkesin kendince bir şeyler bulabileceği, bir ümitsizlik, karamsarlık, bir çıkış yolu arıyorsa doğru kitabı elinde tutuyor" dedi.