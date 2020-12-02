Kayseri'de 112 ekibine saldırı, şehir magandaları ambulans şoförünü döverek hastanelik etti

Kayseri Argıncık 112 Acil Servis ekibi, ihbar üzerine vakaya giderken Merkez Kocasinan ilçesi Galericiler Sitesi önünde yaralamalı trafik kazasına denk geldi. Ambulansta görevli Acil Tıp Teknisyeni ve Paramedik görevlileri yaralılara müdahale ederken, ambulans şoförü Muzaffer Özsayıner (34) ise telsizle komuta merkezine durumu haber verdi.

Bu sırada ambulansın yanına gelen 3 şehir magandası ambulans şoföründen maske ve eldiven istedi. Muzaffer Özsayıner ise anons geçtiğini söyledi. Bunun üzerine küfürler etmeye başlayan magandalar ambulans şoförüne saldırarak yaraladı.

DÖRT GÜN İŞ GÖREMEZ RAPORU VERİLDİ

Başka bir vakaya gittikleri sırada trafik kazasına denk geldiklerini belirten Ambulans Şoförü Muzaffer Özsayıner; "Biz aslında başka bir vakaya gidiyorduk. Ama kazanın durumu daha ciddi olduğu için inisiyatif kullanıp kazadaki yaralılara müdahale için durduk. Bu sırada ben olay yerine hem polis ekibi sevk edilmesi hem de diğer vakaya başka bir ambulans gönderilmesi için telsizden anons yapıyordum. Bu sırada yanıma gelen ve kazayla alakası olmayan 3 kişi benden ısrarla maske ve eldiven istedi. Bende anons geçtiğimi biraz beklemelerini söyledim. Daha sonra bana bıçak çekip küfürler ederek fiziki şiddette bulundular. Vücudumun bir çok yerinde ezikler oluştu, 4 gün iş göremez raporu verildi" diye konuştu.

POLİS ŞEHİR MAGANDASINI ARIYOR

Yaşanan olayın ardından yaralanan ambulans şoförü Muzaffer Özsayıner, Argıncık polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis ambulansın kamerası tarafından kaydedilen şehir magandalarını yakalamak için çalışma başlattı. Ambulanstan maske ve eldiven gasp eden magandalar her yerde aranıyor.