MÜSİAD'tan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Sait Göksu 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Göksu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"ngelli bireylerimiz yaşadığımız toplumun değerli birer ferdi ve vazgeçilmez bir parçasıdır. Hayatın her alanında karşılaştıkları çeşitli sorunlara rağmen, gösterdikleri üstün gayret, çaba ve azimle büyük işlere imza atan engelli kardeşlerimiz en büyük takdiri ve hürmeti hak etmektedir. Şunu hiçbir zaman unutmamalıyız, engelli olarak doğmak veya sonradan engelli olmak kişilerin kendi seçimi ve isteği değildir! Ama şu an bedensel engeli olmayan herkes her an için bir engelli adayıdır. Bu nedenle engelleri ortadan kaldırmak, bu yönde çaba sarf etmek ve hayatı engelliler adına daha yaşanabilir kılmak duyarlı tüm toplumların ortak sorumluluğudur. Bu duygu ve düşüncelerle engelli kardeşlerimiz ve onları hayatlarının hiçbir anında yalnız bırakmayan kıymetli ailelerinin '3 Aralık Dünya Engelliler Gününü' kutluyorum"