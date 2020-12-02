Son dakika haberi: Çektikleri videoyla sosyal medyada fenomen oldular! O gençler konuştu...

Furkan Şaban Sarı ise, "Biz virüsten önce toplanarak sosyal aktiviteler yapıyorduk; yemek, oyun, sosyal tartışmalar gibi. O gün de arkadaşlarımızdan biri konu açtı 'tavşan eti yenir mi yenmez' diye. Oradan 'uzaylılar var mıdır?' konusuna geçtik. Sonra Dünya düz mü yuvarlak mı derken arkadaşımız bizi çekmiş paylaşmış. Daha sonra video patladı. O yüzden buralara geldik yani. Bizi beğenen, izleyen ve takip edenlere teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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Arkadaşlarının tavşan yakalayıp yemek istediğini söyleyince diğer arkadaşlarının haram helal tartışmasına girdiğini anlatan Hasan Hüseyin Karaoğlu, "Yani biz bile ne konuştuğumuzu hatırlayamıyoruz. Tartışma yaklaşık 2-3 saat sürdü.

Orası arkadaşımızın evi. Can Çetin arkadaşım sağ olsun çekmiş, bizim haberimiz yoktu. Kendisi paylaşmış internette, oradan haberimiz oldu" dedi.

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