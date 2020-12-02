Son dakika haberi: İstiklal Caddesi için yeni corona virüs tedbiri! Yarından itibaren geçerli olacak

POLİS VE ZABITA UYARACAK

Ayrıca, kişilerin yürürken yüz yüze gelmelerini engellemek, bulaş riskini azaltmak için İstiklal Caddesi üzerinde tramvay yolu orta nokta alınarak kişilerin gidiş yönüne göre yolun sağından yürümelerine, cadde üzerinde sosyal mesafenin azaldığı, toplanmaların olduğu yerlerde kişilerin kolluk ve zabıta tarafından uyarılmasına, cadde üzerinde izinli seyyar satış yapan kestane, simit vb. satıcıların etraflarında sosyal mesafeyi ihlal edecek tarzda birikme ve toplanmalar olduğu takdirde zabıta tarafından esnafa ait tezgah ve araçların geçici olarak ara sokaklarda uygun noktalara alınmasına karar verildi.