Son dakika haberi: Maçka Parkında bıçaklanan psikiyatri asistanı konuştu! Doktor arkadaşlarım olmasaydı kalıcı hasar olurdu

İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada tutuklu sanık Emrah Danışman, mağdur ve müşteki Süleyman Dönmezler ile tarafların avukatları hazır bulundu.

KANLAR İÇİNDE BOĞUŞTUK

Sanıktan şikayetinin devam ettiğini söyleyen Dönmezler, sanığı tanımadığını belirterek, olay gününü şöyle anlattı: "Mesai çıkışında 6 arkadaş 2 grup şeklinde oturmak için Maçka Parkı'na gittik. Arkadaşlarım Meltem ve Deniz 2-3 metre kadar önden yürüyordu. Ben de arkalarından telefonla konuşarak geliyordum. Sanık, arkadaşlarıma çok yakın geçti. Ben taciz ve gasptan şüphelendim. Sanık bana da yakın geçti. Bana 'hayırdır kardeş' gibi bir şey söyleyince ben de 'işine bak' dedim. Olay orada kapandı. 10 dakika sonra arkadaşlarımla birlikte parka oturduktan kafama bir darbe geldi. Ben önce arkadaşlar bana şaka yapıyor zannettim, fakat sanığın kırık bira şişesiyle bana saldırdığını gördüm. Boynumdan yaralandım, üstüm ve etrafım kan oldu. Kendimi savunmak için sanıkla boğuştum. Tansiyonum düşünce yere uzandım, arkadaşlarım doktor olduğu için bana tampon uyguladı. Etrafta bağrışmalar olduğu için sanık koşarak uzaklaştı. Ambulansta nabzım 160 atıyordu. Normali 60 ile 70 arasındadır. Arkadaşlarım doktor olmasaydı olayın ilk anında tampon uygulamasaydı, kalıcı bir hasar meydana gelirdi."

BOYNUNDAN KANLAR FIŞKIRIYORDU

Duruşmada tanık olarak dinlenen Meltem Şen ise sanığın önce yanlarından geçtiğini, yaklaşık 10 dakika sonra da Dönmezler'e saldırdığını aktardı. Şen, "Yolda yürürken hiçbir konuşma olmadı. Arkadan kahverengi şişeyle saldırdığını hatırlıyorum. Gördüğüm şeyin kırık bira şişesi olduğunu tahmin ediyorum. Sanık boyun kısmına vurdu. Ben 112'ye yerimizi tarif ederken etraftakilere müdahale etmelerini söylüyorduk. O sırada 112'yi aradığım için boğuşmayı tam hatırlamıyorum. Diğer arkadaşım da 155'i arıyordu. Tampon yapmaya çalışıyorduk ama çok kesiği vardı, bir yeri kapatsak diğer kesik kanıyordu. Boynundan yaralandığı için hayati tehlikesi olduğunu düşündüm" dedi.

ÖLDÜRME AMACIYLA SALDIRDI

Tanık Deniz Öztürk de sanığın ilk darbesinin boyna olduğunu vurgulayarak, "Hayati önem taşıyan boyun bölgesine saldırmıştı. Yaralamak isteyen kola saldırabilirdi. Dönmezler sanık saldırınca elleriyle yüzünü kapatmaya çalıştı. Olay yaklaşık 3-4 dakika sürdü" diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devam etmesini ve eksik hususların giderilmesini istedi.

Söz hakkı verilen tutuklu sanık Emrah Danışman ise tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı şubat ayına erteledi.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, bir hastanenin psikiyatri bölümünde asistanlık yapan Süleyman Dönmezler'in iki kadın meslektaşıyla parkta yürüdüğü sırada sanık Emrah Danışman'ın saldırısına uğradığı anlatılıyor. İddianamede, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.