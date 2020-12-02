Son dakika haberi: Maske takmayanların yüzü corona virüs simgesine dönüşüyor! Trabzon'da yapay zekaya büyük ilgi

Trabzon'da otobüs durağına yerleştirilip, maskesi olmayan vatandaşların yüzünü özel bir yazılımla koronavirüs simgesine dönüştüren yapay zekâ tabanlı dijital ekran uygulaması, etkisini gösterdi. Sürekli durağı kullanan ve maske kuralına uymayanlar daha dikkatli davranmaya başladı ve vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi gördü.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takma konusunda farkındalık yaratmak için, otobüs durağına yapay zekâ tabanlı dijital ekran yerleştirildi. Maskesi olmayan vatandaşları tespit ederek, uyarı veren yapay zekâ tabanlı dijital ekran uygulaması ilk günden etkisini gösterdi. Durakta beklerken maske takmayan vatandaşların yüzü, özel yazılım sayesinde koronavirüs imgesine dönüşen uygulamayla, maske takmayan ya da maskesini çene altında tutanlar, daha dikkatli olmaya başladı.