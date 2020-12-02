Son dakika haberi: Van'da inanılmaz görüntüler! Genç kadın çığlık çığlığa kendini yere attı!

Van'da madde ve alkol bağımlısı olduğu iddia edilen kadının görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, ayakta durmakta güçlük çektiği için zaman zaman yere düşen, dengesini yitirdiği için sağa sola çarpan genç kadınla ilgili polis ekiplerinin bugüne kadar defalarca işlem yaptığı belirtilirken, uyarı ve işlemlere rağmen yine aynı davranışlarda bulunduğu öğrenildi.
YOLA YATTI, ARABALARIN ÖN KAPORTASINA UZANDI
Kentin işlek caddelerinden birinde cep telefonuyla çekilen görüntülerde, ayakta durmakta güçlük çektiği için zaman zaman yere düşen, dengesini yitirdiği için sağa sola çarpan, hatta bazen yola yatıp, bazen de otomobillerin ön kaportasına uzandı.
Genç kadının ayakta durmakta güçlük çektiği anları görüntüleyip, paylaştılar | Video
Trafiği engelleyen kadın cep telefonuyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı.