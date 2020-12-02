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Son dakika haberi: 'da inanılmaz görüntüler! Genç kadın çığlık çığlığa kendini yere attı!

Son dakika haberleri: Alkol bağımlısı olduğu iddia edilen genç kadın kendisini çığlık atarak yere attı. Ayakta durmakta güçlük çeken ve yol ortasında yere yatan kadının görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. İzleyenlerin şaşkına döndüğü görüntülerde; genç kadının dengesini yitirerek sağa sola çarptığı görüldü. İşte 'da yaşanan olayda son dakika detaylar...

DHA
Giriş Tarihi: 2.12.2020 15:02 Son Güncelleme: 2.12.2020 15:05 ABONE OL
Son dakika haberi: Van'da inanılmaz görüntüler! Genç kadın çığlık çığlığa kendini yere attı!

Van'da madde ve alkol bağımlısı olduğu iddia edilen kadının görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, ayakta durmakta güçlük çektiği için zaman zaman yere düşen, dengesini yitirdiği için sağa sola çarpan genç kadınla ilgili polis ekiplerinin bugüne kadar defalarca işlem yaptığı belirtilirken, uyarı ve işlemlere rağmen yine aynı davranışlarda bulunduğu öğrenildi.

YOLA YATTI, ARABALARIN ÖN KAPORTASINA UZANDI

Kentin işlek caddelerinden birinde cep telefonuyla çekilen görüntülerde, ayakta durmakta güçlük çektiği için zaman zaman yere düşen, dengesini yitirdiği için sağa sola çarpan, hatta bazen yola yatıp, bazen de otomobillerin ön kaportasına uzandı.

Genç kadının ayakta durmakta güçlük çektiği anları görüntüleyip, paylaştılar | Video

Trafiği engelleyen kadın cep telefonuyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerdeki kadının uyarılara ve hakkındaki işlemlere rağmen zaman zaman yine caddeye çıktığı ve kendisine yine müdahale edildiği öğrenildi. Gece saatlerinde devriye görevi yapan polis ekiplerinin kadınla ilgili bugüne kadar defalarca işlem yaptığı belirtildi.

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Son dakika haberi: Van'da inanılmaz görüntüler! Genç kadın çığlık çığlığa kendini yere attı!
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