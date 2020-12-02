Son dakika haberler: Malatya’da korkutan deprem! 2 Aralık 2020 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile duyurdu!

Az önce gelen son dakika haberine göre, Malatya'da deprem oldu! Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre depremin şiddeti 3.4 olarak belirlendi. Ülkemizin fay hatları üzerinde yer almasından dolayı zaman zaman yaşanan ufak çaplı sarsıntılar bu araştırmalara da hız kazandırmış durumda. Peki en son deprem nerede oldu? İşte Malatya depremi ve 2 Aralık 2020 AFAD ve Kandilli son depremler listesi…

SON DERPEMLER: MALATYA'DA 3.4 ŞİDDETİNDE KORKUTAN DEPREM!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre bugün saat 08:09'da Malatya'nın Gülümuşağı mahallesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 5.0 kilometre derinlikte meydana gelen depremin detayları merak edildi. Kısa süren depremde, can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerinin detayları şöyle;