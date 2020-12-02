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Son dakika haberler: ’da korkutan ! 2 Aralık 2020 ve Kandilli listesi ile duyurdu!

Son dakika haberi… Bugün sabah saatlerinde Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan şiddetiyle sarsıldı. ’nden bilgisine göre, Malatya Gülümuşağı’nda 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan şiddetli depremde herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmazken, depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. İşte, Malatya’da meydana gelen son deprem ile ilgili detaylar ve 2 Aralık 2020 ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Giriş Tarihi: 2.12.2020 08:32 Son Güncelleme: 2.12.2020 08:34 ABONE OL
Son dakika haberler: Malatya’da korkutan deprem! 2 Aralık 2020 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile duyurdu!

Az önce gelen son dakika haberine göre, Malatya'da deprem oldu! Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre depremin şiddeti 3.4 olarak belirlendi. Ülkemizin fay hatları üzerinde yer almasından dolayı zaman zaman yaşanan ufak çaplı sarsıntılar bu araştırmalara da hız kazandırmış durumda. Peki en son deprem nerede oldu? İşte Malatya depremi ve 2 Aralık 2020 AFAD ve Kandilli son depremler listesi…

SON DERPEMLER: MALATYA'DA 3.4 ŞİDDETİNDE KORKUTAN DEPREM!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre bugün saat 08:09'da Malatya'nın Gülümuşağı mahallesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 5.0 kilometre derinlikte meydana gelen depremin detayları merak edildi. Kısa süren depremde, can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerinin detayları şöyle;

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? ( 2 ARALIK 2020 ÇARŞAMBA)

Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.

MALATYA DEPREMİ DETAYLARI

#DEPREM
GULUMUSAGI-(MALATYA) https://maps.google.com/maps?q=38.199,38.5432&ll=38.199,38.5432&z=8
02.12.2020, 08:09:16 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 5.0 km
#Kandilli

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

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Son dakika haberler: Malatya’da korkutan deprem! 2 Aralık 2020 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile duyurdu!
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