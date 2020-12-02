Van’da tedbirlere uymayanlara operasyon

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak ilan edilen Koronavirüs (Covid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri gece gündüz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığınca alınan tedbir kararları kapsamında; Van Emniyet Müdürlüğü İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Van'ın İpekyolu İlçesinde bulunan bir otelde yapılan denetimlerde, otelin havuz bölümünde konaklama kaydı bulunmayanların olduğunu tespit etti.

Otelde alkollü içki servisinin ve müzik yayınının yapıldığı tespit eden polis ekipleri, Umumi Hıfzısıhha Kanunu ve alınan tedbir kararları doğrultusunda işletme sorumlusu olan 2 kişi ve tedbir kararlarına uymayan 19 kişi olmak üzere 21 kişiye idari işlem uygulandı.