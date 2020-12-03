5.0 şiddetindeki deprem tüm bölgeyi salladı

Siirt'in Kurtalan İlçesi'nde meydana gelen 5.0 şiddetindeki deprem, Diyarbakır, Bingöl, Bitlis, Batman, Mardin'de de hissedildi. Saat 08.45'te yerin 20 kilometre derinliğinde yaşanan depremde, Kurtalan ilçe merkezinde korku ve paniğe yol açtı. Depremin hissedildiği yerlerde yaşayan vatandaşlar, korku içerisinde evlerini ve iş yerlerini terk etti. Kurtalan ilçe merkezinde bazı evlerde ve iş yerinde küçük çapta hasarlar oluştu. Bölgede görevliler, hasar ve tespit çalışmalarına başlarken, deprem de ölen ya da yaralananın olmadığı belirtildi.

Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, "Sahada tüm ekip arkadaşlarımız AFAD, belediye ekiplerimiz ile birlikte hasar tespit çalışması yapıyoruz. Kurtalan merkezinde her hangi bir yıkılmış bina tespit edilemedi. Öyle raporlanmış bir bilgi yok. Karabağ köyünde bir tane evde bir yıkım ihbarı oldu ama orada da kimsenin yaşamadığı tespit edildi. Yaralanan ölen herhangi bir vatandaşımızın olmadığı tespit edildi" dedi.

Siirt Valiliği de depreme ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şöyle denildi: "Kurtalan ilçemizde saat 8.45'te, 5 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından yapılan ilk incelemelerde, Siirt ve Kurtalan ilçe merkezinde hasar yok, ilçe merkezleri ile kırsaldaki yerleşim birimlerinde durum tespiti için ekiplerin kırsalda araştırması sürüyor."