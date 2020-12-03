Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç, engelli aileleriyle telekonferansla görüştü

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ilde faaliyetlerini yürüten engelli derneklerinin başkanları ile engelli aileleriyle telekonferans yoluyla görüşen Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, engelli bireylerin sorun ve taleplerini dinleyip, günlerini kutladıktan sonra belediye tarafından engellilere yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Adıyaman Belediyesi olarak yaptıkları çalışmalarla engelli bireyleri yılda sadece bir gün hatırlamadıklarını kendilerine göstermeyi istediklerini söyleyen Başkan Kılınç, görüşmede yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Birleşmiş Milletler'in 1992 yılında toplumsal bilinç ve farkındalığın arttırılmasını sağlamak amacıyla 'Uluslararası Engelliler Günü' olarak kabul ettiği 3 Aralık günü, 1992'den bu güne tüm dünyada engelli insanların sorunlarına dikkat çekmek ve onları daha iyi anlayabilmek amacı ile kutlanmaktadır. Bu vesileyle, sizin aracılığınızla ülkemizde ve ilimizde yaşayan tüm engelli kardeşlerimizin gününü bir kez daha kutluyorum. Toplumun önemli bir parçası olan engelli kardeşlerimizin gerek sosyal yaşamda, gerekse iş yaşamında daha rahat yer alabilmelerini sağlamak amacıyla birçok uygulamayı hayata geçiren hükümetimiz, bu kardeşlerimize yönelik çalışmalarıyla büyük takdir topluyor. Adıyaman Belediyesi olarak biz de hükümetimizin politikalarını ilimizde uygulayarak, engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Gerek Engelsiz Yaşam Merkezlerimizle, gerekse engelli kardeşlerimizin sosyal yaşama daha rahat adapte olabilmelerini sağlamak için kent merkezinde ve toplu taşıma araçlarımızda hayata geçirdiğimiz çalışmalarımızla engelli kardeşlerimize destek oluyoruz. İnşallah pandemi sürecinden sonra da, engelli vatandaşlarımızın çok faydalandığı Engelsiz Yaşam Merkezi'mizdeki faaliyetlerimizi artırarak ve yeni projelerimizi hayata geçirerek bu kardeşlerimize yönelik çalışmalarımızı arttırmayı hedefliyoruz. Yapacağımız hizmetlerle engelli kardeşlerimizi sadece 3 Aralık tarihinde değil, yılın tüm günü hatırladığımızı göstermeyi istiyoruz. Bu vesileyle bir kez daha tüm engelli kardeşlerimin ve ailelerinin 'Dünya Engelliler Günü'nü kutluyor, engellerin ortadan kalktığı nice güzel günler diliyorum."

Engelli dernekleri başkanları ile engelli aileleri ise göstermiş olduğu hassasiyetten ve yapmış oldukları hizmetlerden dolayı Başkan Kılınç'a teşekkür etti.