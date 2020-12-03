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’da taş ve demir çubuklu alacak kavgası: 3 yaralı

'da, iki grup arasında alacak nedeniyle çıkan taş ve demir çubukların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 3.12.2020 16:09 ABONE OL
Adıyaman’da taş ve demir çubuklu alacak kavgası: 3 yaralı

Olay, öğle saatlerinde Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında alacak nedeniyle başlayan tartışma büyüyerek taş ve demir çubukların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Zeki Küçük, Ahmet Küçük ve İsmail Küçük yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise olayın ardından kavgaya karıştığı belirlenen 2 kişiyi gözaltına alarak emniyete götürdü.

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Adıyaman’da taş ve demir çubuklu alacak kavgası: 3 yaralı
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