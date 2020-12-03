Aranan cezaevi firarisi jandarmalara çarpıp kaçtı

Olay yerinden uzaklaşan cezaevi firarisi 2 kilometre ilerde aracını bırakarak ortadan kayboldu. Jandarma ekipleri cezaevi firarisini yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.

Trabzon'da 2 ay önce Akçaabat yarı açık cezaevinden kaçtığı belirtilen Erkan Aşık isimli hükümlüyü takibe alan jandarma ekipleri, Yıldızlı TOKİ Konutları Çadırdağı mevkiinde kontrol noktasında beklemeye başladı. Aracıyla kontrol noktasına yanında bir arkadaşıyla gelen cezaevi firarisi Erkan Aşık yakalanacağı sırada jandarma aracının yanında duran 2 astsubaya hafif şekilde çarparak oradan uzaklaştı. Az ilerde kullandığı aracı terk eden Erkan Aşık ve beraberindeki şahıs, yaya olarak bölgeden uzaklaştı.

Olay sonrası bölgeye çok sayıda jandarma ve polis ekibi sevk edildi.Jandarma ve polis ekipleri tarafından kaçan şahısları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlatıldı. Bölgede kaçan şahısları aramaya AFAD bünyesinde görev yapan iz takip köpeği de katıldı. Terk edilen araç üzerinde olay yeri inceleme ekipleri parmak izi ve delil araştırması yaptı. Jandarma ve polis ekipleri bölgede kaçan cezaevi firarisi Erkan Aşık ve beraberindeki şahısı yakalama çalışması sürüyor.