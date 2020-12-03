Ayakları olmasa ne çıkar onun kalbini sevdim

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yaşayan Komando Uzman Onbaşı Tarık Cür, 3 yıl önce arkadaşları aracılığıyla tanıştığı ve aşık olduğu Gaziantepli Ümmühan Çetin ile evlilik planları yapıyordu. Ancak, evine 30 kilometre mesafedeki birliği, Pençe Harekatına katılmak için geçici görevle Hakkari Derecik ilçesine gitti. 20 Temmuz 2019 günü katıldığı operasyonda ise teröristler tarafından döşenen mayının infilak etmesi sonucu 2 bacağını kaybetti.

Tarık Cür Gaziantep kız isteme

Ümmühan'ı da kaybedeceğini düşünen Cür, tedavi sürecinde geçirdiği zor günlerde en büyük desteği ondan gördü. Ankara'daki tedavi sürecinin ardından geçen mayısta protez bacaklarına da kavuşan Cür'e, geçtiğimiz aylarda ise uzman çavuş rütbesi verildi.Ailesiyle birlikte 2'nci kattaki bir apartman dairesinde yaşayan Cür, yeniden evlilik hayalleri kurmaya başladı. Bir diğer hayali de rahatça girip çıkabileceği müstakil bir evdi. Durumunu anlattığı Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, önce ev için kampanya başlattı. Önceki gün de gazi Cür ile anne ve babası Hacer-Durdu Cür'le birlikte bin 250 kilometre yol kat ederek, kız istemek için Gaziantep'e gitti. Başkan Çetin ve Cür ailesini, gelin adayı Ümmühan Çetin ile babası Mustafa ve annesi Emine Çetin karşıladı. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında gerçekleşen ziyaret sırasında kahveler içildi. Gelin adayı adet olduğu üzere gazi Cür'e tuzlu, davetlilere de şekerli kahve ikram etti. Başkan Çetin, adaşı olan baba Mustafa Çetin'den kızını gazi Tarık Gür'e istedi. Ardından da çiftin nişan yüzüklerini taktı.Mutluluğu gözlerinden okunan Ümmühan Çetin, gazi Tarık Cür'ü çok sevdiğini belirterek, "Ben Tarık'ı ayakları için sevmedim, kalbini sevdim. Allah nasip ederse gazi eşi olacağım. Ömrüm boyunca da onu başımın tacı yapacağım. Bu benim için çok büyük bir gurur. Çok mutluyum" dedi.Üç yıllık hayalini gerçekleştirdiği için mutluluktan uçtuğunu söyleyen Tarık Cür ise "Olay sonrası psikolojik olarak çok zor günler geçirdim. Ümmühan'ın da beni terk edeceğini düşünüyordum. Ama o süreçte en büyük desteği Ümmühan'dan gördüm. Tedavi sürecim iyi sonuçlanınca evlilik konusunu tekrar görüştük ve ailelerimiz tanıştı. Bugün de nişanımız gerçekleşti. Allah tamamına erdirsin. Pandemi süreci biterse inşallah yaza güzel bir düğün yapacağız. Beni bu süreçte hiç yalnız bırakmayan Başkanımız Mustafa Çetin'e de çok teşekkür ediyorum" dedi.BELEDİYE Başkanı Mustafa Çetin ise, "Bu, Kapaklı'dan Gaziantep'e uzanan bir aşk hikayesidir. Tarık ve Ümmühan kardeşimizin evliliklerine ilk adımı atmalarına tanıklık ettim. Rabbim, nişan yüzüklerini dualarla taktığımız genç kardeşlerimi iki cihanda da mutlu mesut etsin, tamamına erdirsin. Tarık'ın yaşamını kolaylaştıracak müstakil evi de vatandaşlarımızın desteği ile yaparak, dayayıp döşeyeceğiz. Ardından da yaza, Kapaklı halkı ile beraber düğünlerini ilçemizdeki Kazak Gölü'nde yapacağız. Gazi ve gazi aileleri ile şehit ailelerimiz, her zaman başımızın tacıdır" ifadelerini kullandı.