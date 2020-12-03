Bir doktor daha koronavirüse yenildi

Koronavirüs ile mücadelede, en ön saflara canla başla çalışan sağlık çalışanlarından bir acı haberde Kocaeli Darıca ilçesinde hizmet veren Darıca Eğitim ve Araştırma Hastanesinden geldi.

Hastanede Acil Serviste görev yapan Dr. Mehmet Karakum kısa bir süre önce yakalanmış olduğu Koronavirüs nedeniyle vefat etti. Karakum'un vefatı nedeniyle bir mesaj yayınlayan hastane yönetimi şu ifadeleri kullandı: "Hastanemiz Acil Tıp Uzmanlarından Dr. Mehmet Karakum hocamız, bir süredir Covid-19 hastalığı nedeniyle tedavi görmekte idi. Değerli hocamızı kaybettiğimizi öğrenmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Tüm personelin hasta ve hasta yakınlarının da büyük sevgisini kazanmış olan hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Sağlık camiamıza ve hastanemize başsağlığı dileriz."