Brezilya’da 30 kişiyle banka soygunu

BREZiLYA'NIN güneyindeki Criciuma kenti, filmleri aratmayan bir banka soygununa sahne oldu. Otomatik silahlar taşıyan yaklaşık 30 hırsız, pazartesi gecesi banka soygunu sırasında kenti adeta kuşatma altına aldı. Devlet bankası Bank of Brazil'in şubesine lüks araçlarla gelen hırsızlar bazı kişileri canlı kalkan olarak kullandı. Polisle çatışan hırsızlar kentin giriş noktalarını tutarak destek ekiplerin gelmesine engel oldu. İki saat süren soygun sırasında hırsızlar bazı noktalarda patlayıcı infilak ettirdi. Hırsızlar kaçarken paraları sokağa saçtı. Soygunda ne kadar para çalındığı açıklanmadı ancak sadece yerden toplanan paranın 1.2 milyon liraya denk geldiği bildirildi.