Düzensiz göçmenleri kaçırırken suçüstü yakalandılar! Güvenlik kameralarına böyle yansıdılar!

İstanbul Havalimanı'nda sahte kimliklerle göçmenleri Avrupa Ülkeleri'ne kaçıran ve haksız kazanç sağlayan iki şüpheli yakalandı. O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

İstanbul Polisi, Suriye uyruklu düzensiz göçmen Silvan F.'yi İstanbul Havalimanı'nda Hollanda pasaportu ile yakaladı. İnceleme başlatıldı ve Silvan F.'nin görüştüğü kişiler saptandı. Hakkında "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan yasal işlem yapılan Silvan F.'ye sahte pasaportu Ferdi İ. isimli kişinin verdiği tespit edildi. İddialara göre "Göçmen Kaçakçılığı" yapan Ferdi İ., Gaziosmanpaşa İlçesi'nde bulunan ikamet adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmayı derinleştiren İstanbul Emniyeti, gözaltına alınan şüpheli Ferdi İ.'nin cep telefonu baz istasyonu kayıtlarından geçmişte İstanbul Havalimanı'nda gittiği tarihleri tespit etti.

İstanbul Polisi, şüpheli Ferdi İ.'nin söz konusu tarihlerde İstanbul Havalimanı'nın güvenlik kamera görüntülerine yansıdığı anları inceledi. Şüphelinin Damla U. isimli bir başka şüpheli ile birlikte hareket ettiği tespit edildi. Damla U. da İstanbul'un Arnavutköy İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan ötürü adliyeye sevk edilen şüphelilerden Damla U. serbest bırakıldı. Ferdi İ. ise tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.