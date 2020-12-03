Engelliler Derneği Başkanı: Engelsiz bir yaşam istiyoruz

Anamur Engelliler Derneği olarak 3 Aralık Engelliler Gününde pandemi nedeniyle bu yıl etkinlikler düzenlemediklerini açıkladı.

Dernek Başkanı Narcı; "Toplumsal bilinç ve bilgi düzeyinin artırılması, yardımlaşma ve empati düzeyinin yükselmesiyle engelli kardeşlerimizin hayat standartlarının yükseleceğine inanıyorum. Bu bilinç ve duyarlılığın arttırılması, engellilerimizin daha rahat bir hayat koşullarına ulaştırılması için her yıl 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde etkinler gerçekleştirirdik. Ancak bu yıl pandemi nedeniyle etkinlik yapamadık." dedi.

Narcı açıklamasında şu ifadelere de yer verdi: "Engellilerimizin zorluk çekmeden hayatlarını sürdürebilmeleri, toplumun bilinçlendirilmesi, duyarlılığın artırılması amacıyla her yıl geleneksel hale getirdiğimiz etkinliklerimizi bu yıl pandemi nedeniyle yapamamanın üzüntüsü içindeyiz. 3 Aralık Dünya Engelli Farkındalık Günü tüm yetkililerin ve engelli adaylarının farkına varmaları temennisiyle, engelsiz bir yaşam diliyorum."