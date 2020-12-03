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“Hayırlı Cumalar” tebrikleri için kısa, uzun, resimli ve ayetli yeni ve sözleri! 4 Aralık 2020 en güzel Cuma mesajları ve sözleri burada

İslam alemi için büyük bir önem taşıyan bir Cuma gününe daha ulaşmanın mutluluğu ve huzurunu yaşıyoruz. En güzel dualara ve dileklere aracı olan bu mübarek günde, sizin için hazırladığımız kısa, uzun, resmi ve ayetli ile sevdiklerinize mesaj gönderebilirsiniz. Özellikle evlerde olduğumuz bu günlerde bu özel günün anlamı ve önemini Facebook, WhatsApp gibi sosyal medya mecraları üzerinden ya da SMS ile paylaşabilirsiniz. İşte 4 Aralık 2020 Cuma mesajları ve sözleri; Hayırlı Cumalar…

Giriş Tarihi: 4.12.2020 06:37 ABONE OL
“Hayırlı Cumalar” tebrikleri için kısa, uzun, resimli ve ayetli yeni Cuma mesajları ve sözleri! 4 Aralık 2020 en güzel Cuma mesajları ve sözleri burada

Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün olarak nitelendirilen Cuma gününün huzuru ve mutluluğunu sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Bunun için hazırladığımız resimli, kısa, uzun ve ayetli Cuma mesajları ile sözlerini sevdiklerinize gönderebilirsiniz. Akrabalarınız, uzaktaki anne babanız, eşiniz ve dostunuz ile bu hayırlı günün mutluluğunu paylaşmanız için en güzel Cuma mesajlarını derledik…

CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ İLE HAYIRLI CUMALAR!

Haberimizin içerisinden Cuma mesajları ve sözlerine ulaşabilir, sizler de sevdikleriniz ile bugünün anlam ve önemini sosyal medya aracılığıyla paylaşabilirsiniz.

Hayırlı Cumalar!

Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35) Hayırlı cumalar

Seherde açılan eller hürmetine, rükûda bükülen beller hürmetine, kabul et yakarışlarımızı. Secdeye kapanmış başlar hürmetine, gözlerden akan yaşlar hürmetine, sevginle doldur sana yönelmiş kalplerimizi. Ve sen affedicisin affı seversin affeyle Yarabbi cümlemizi… Hayırlı cumalar…

Yakınlık ne zamanla ne mekânla sınırlıdır. Eller Allah'a açıldığında akla ilk gelen sevilenlerdir. Aklımda yüreğimde ve duamdasınız. Cumanız mübarek olsun…

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/19)

Ya Rabbi; sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme… Hayırlı cumalar…

Rabbim bizi özünden iman edip gözünden düşmeyen kullarından eylesin, hayırlı cumalar...

"Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. " (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.

Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.

Allah'ın Selamı Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız Mübarek Olsun! Hayırlı Cumalar.

Rablerinden korkanlar bölük bölük cennete sevk edilmektedir. Nihayet oraya vardıklarında kapıları açılır ve bekçileri onlara: Selam sizlere ne hoşsunuz; ebedi olarak içinde kalmak üzere haydi girin oraya derler. Hayırlı Cumalar.

AIIah'tan bir dua gibi Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız boI oIsun! HayırIı CumaIar…

"Duaların geri çevrilmeyeceği bugünde rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri rahmetinden mahrum bırakmasın güzel Mevlam."

Esirgeyen ve Bağışlayan Allah'ın adıyla "Her türlü hamd ve övgü, kuluna Kitab'ı indiren ve onda hiçbir yanlışlığa yer vermeyen Allah'a mahsustur." (Kehf, 18/1) Dualarınızın kabul olması dileğiyle.

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“Hayırlı Cumalar” tebrikleri için kısa, uzun, resimli ve ayetli yeni Cuma mesajları ve sözleri! 4 Aralık 2020 en güzel Cuma mesajları ve sözleri burada
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