İBB, Engelliler Günü’nde 23 yıllık engelli çalışanını sürdü

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi ve "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde kendisi de engelli olan Sadullah Daban'ı sürdünüz" dedi. Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu da; engelli Sadullah Daban'ın 23 yıllık itfaiye kariyerinin bitirildiğini ve başka müdürlüğe sürgün edildiğini söyledi.

YALÇIN: "ENGELLİLER GÜNÜ'NDE ENGELLİ OLAN SADULLAH DABAN'I SÜRDÜNÜZ"

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: "Yakışmadı Sayın Ekrem İmamoğlu. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde kendisi de engelli olan, 23 yıllık İstanbul İtfaiyesi çalışanı Bem-Bir-Sen Engelliler Komisyonu Başkanı Sadullah Daban'ı sürdünüz. Bu, engelliye gün göstermek değil, gününü göstermektir."

ENGELLİYE SÜRGÜN!

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Genel Başkanı Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu: "Üzgünüz! Bem Bir Sen Engelliler Komisyon Başkanımız Sadullah Daban. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 23 yıllık itfaiye kariyeri bitirilerek bir başka müdürlüğe sürgün edilmiştir!? Sadullah kardeşimize yapılan bu sürgünün sonlanacağına inanmak isteriz..."

"KILIÇDAROĞLU'NUN GENEL BAŞKAN OLDUĞU YERDE..."

Eğitim-Bir-Sen Iğdır Teşkilat Başkanı Mehmet Gül: "Öğretmenler gününde öğretmene hakaret eden Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu bir partinin de engeller gününde engelli personeli sürmesi gayet normal."

23 yıldır İstanbul İtfaiyesi'nde çalışan engelli Sadullah Daban

"ASLA TESADÜF DEĞİL"

Erzincan Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası: "Herkes kendine yakışanı yapar çünkü kalite asla tesadüf değildir…"

Memur-Sen Eskişehir Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Muammer Karaman: "Bunların anlayışı herkese zulüm her kesim için baskıdır."

Eğitim Bir-Sen ve Memur-sen Serik İlçe Başkanı Erdal Erdoğan: "Yazıklar olsun hem de engelli bir kardeşimize yapılan zulmü kınıyorum. Söylem farklı, eylem farklı demek ki"