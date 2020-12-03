Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kademeli mesai başladı ulaşım rahatladı

başladı ulaşım rahatladı

BARIŞ SÖZAL BARIŞ SÖZAL
Giriş Tarihi: 3.12.2020 ABONE OL
Kademeli mesai başladı ulaşım rahatladı
İstanbul'da koronavirüsle mücadele kapsamında kamu hizmetlerini aksatmamak kaydıyla mesai saatleri 10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak düzenlenmişti. Yeni mesai uygulaması dün başladı. Vatandaşlar, memnuniyetlerini dile getirdi.
İmdat Dolu: Trafiği rahatlattı. Sağlık açısından iyi oldu. Normalde yarım saatte gelemediğim yolu 10 dakikada geldim.
Havva İnce: Metrobüsler, tramvaylar bayağı bir kalabalık oluyordu. Güzel oldu.
Mustafa Yılmaz: Metrobüsler biraz rahatlamış görünüyor. Akşam saatlerinde biraz yoğunluk olabilir ama eskisinden iyi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Kademeli mesai başladı ulaşım rahatladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA