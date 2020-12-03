Kademeli mesai başladı ulaşım rahatladı

İstanbul'da
koronavirüsle mücadele kapsamında kamu hizmetlerini aksatmamak kaydıyla mesai saatleri 10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak düzenlenmişti. Yeni mesai uygulaması dün başladı. Vatandaşlar, memnuniyetlerini dile getirdi.
İmdat Dolu:
Trafiği rahatlattı. Sağlık açısından iyi oldu. Normalde yarım saatte gelemediğim yolu 10 dakikada geldim.
Havva İnce:
Metrobüsler, tramvaylar bayağı bir kalabalık oluyordu. Güzel oldu.
Mustafa Yılmaz:
Metrobüsler biraz rahatlamış görünüyor. Akşam saatlerinde biraz yoğunluk olabilir ama eskisinden iyi.