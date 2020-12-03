Kademeli mesai başladı ulaşım rahatladı

İstanbul'dakoronavirüsle mücadele kapsamında kamu hizmetlerini aksatmamak kaydıyla mesai saatleri 10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak düzenlenmişti. Yeni mesai uygulaması dün başladı. Vatandaşlar, memnuniyetlerini dile getirdi.Trafiği rahatlattı. Sağlık açısından iyi oldu. Normalde yarım saatte gelemediğim yolu 10 dakikada geldim.Metrobüsler, tramvaylar bayağı bir kalabalık oluyordu. Güzel oldu.Metrobüsler biraz rahatlamış görünüyor. Akşam saatlerinde biraz yoğunluk olabilir ama eskisinden iyi.