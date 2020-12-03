Kocaeli'deki taş ve sopalı cinayette 4  kişi tutuklandı

İzmit ilçesi Serdar Mahallesi Mürsel Paşa Caddesi üzerinde geçtiğimiz salı günü meydana gelen olayda, yerde kanlar içinde yatan bir kişinin olduğunu fark eden vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, isminin Okan Yalın (35) olduğu belirlenen kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Cenazenin olay yerinden kaldırılmasının ardından, Cumhuriyet Savcısı ve polis ekipleri ile birlikte olay yerinde geniş çapta incelemelerde bulundu. Bu esnada bölgeye güvenlik nedeniyle çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Öldüresiye darp edilerek yaşamını yitiren Okan Yalın'a ise hastanede otopsi yapıldı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI



Hastanede yapılan ön otopsisinde başına taş ve sopalarla vurularak öldürüldüğü tespit edilen Yalın cinayeti ile ilgili K.K.,T.K.,E.K.,S.K.,K.K.,N.Ç., H.K, ve R.Ç. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan N.Ç ve K.K. savcılıkta ifadeleri alınması sonrası serbest kaldı. Tutuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edilen 6 şüpheliden K.K, S.K, T.K ile H.K tutuklandı. E.K ve R.Ç isimli şüpheliler ise adli kontrol kararı ile serbest kaldı.

KAVGALIYMIŞ



Öte yandan Okan Yalın'ı darp ederek ölümüne neden olan kişilerin, kendisi ile daha önce de bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga ettikleri ve birbirlerinden şikayetçi oldukları, Yalın'ın husumetlileri ile gece karşılaştıklarında çıkan kavgada, olaya karışan kişiler tarafından taş ve sopalarla darp edilerek yaşamını kaybettiği öğrenildi.