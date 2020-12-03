Ormanda zulalanan esrarı jandarma buldu

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu İzmit İlçesi Mecidiye Mahallesinde bulunan ormanlık alan içerisinde saklanmış vaziyette yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu bilgine ulaşıldı.

Elde edilen bilgiler ışığında, bahse konu adreste yapılan aramalarda ormanda gizlenmiş vaziyette 2 kilo 330 gram kubar Esrar maddesi ele geçirildi. Olayın devamında yapılan soruşturma sonucu esrarın sahibi olduğu tespit edilen N.S'de yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alın N.S'nin tamamlanan sorgusu sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.