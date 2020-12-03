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Ormanda zulalanan esrarı jandarma buldu

İl Jandarma Komutanlığı tarafından,  alınan bir ihbarın değerlendirilmesi üzerine,  ormanlık alanda zulalanmış olan 2 kilo 330 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 3.12.2020 12:41 ABONE OL
Ormanda zulalanan esrarı jandarma buldu

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu İzmit İlçesi Mecidiye Mahallesinde bulunan ormanlık alan içerisinde saklanmış vaziyette yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu bilgine ulaşıldı.

Elde edilen bilgiler ışığında, bahse konu adreste yapılan aramalarda ormanda gizlenmiş vaziyette 2 kilo 330 gram kubar Esrar maddesi ele geçirildi. Olayın devamında yapılan soruşturma sonucu esrarın sahibi olduğu tespit edilen N.S'de yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alın N.S'nin tamamlanan sorgusu sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.

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Ormanda zulalanan esrarı jandarma buldu
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