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törenlerine Kovid-19 kısıtlaması

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Giriş Tarihi: 3.12.2020 ABONE OL
Şeb-i Arus törenlerine Kovid-19 kısıtlaması
747. Vuslat Yıldönümünde Mevlâna'yı Anma Törenleri, bu yıl koronavirüs tedbirlerine uygun olarak gerçekleştirilecek. Önceki yıllarda 7-17 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Mevlana'yı Anma Törenleri, bu kez salgın nedeniyle sadece 7 Aralık ve 17 Aralık günlerinde yapılacak. Mevlana'nın eserlerinde özellikli yeri olan "İhsan" kavramı odaklı bir çalışma ile anma törenlerinin teması "İhsan Vakti" olarak belirlendi. Gerçekleştirilecek etkinlikler için tanıtım videosu da hazırlandı. Videoda, koronavirüs salgınından korunmak için alınacak tedbirler kapsamında maske kullanımının önemine dikkat çekmek için bir semazenin maske taktığı görüntülere de yer verildi.
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Şeb-i Arus törenlerine Kovid-19 kısıtlaması
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