Siverek’te ilk kez bir kadın belediye başkanı oldu

Şanlıurfa'nın Siverek Belediyesi Meclis Salonunda Perşembe günü saat 10.00'da olağanüstü toplanan meclis üyeleri, 3 tur sonunda Ayşe Çakmak'ı yeni belediye başkanı olarak seçti.

Son turda 24 meclis üyesinin oyunu alan Ayşe Çakmak, Siverek Belediyesinin yeni başkanı oldu.

İlçe tarihinde ilk olarak kadın belediye başkanı seçilen Ayşe Çakmak, belediye meclis üyelerine teşekkür ederek şunları kaydetti: "Değerli meclis üyeleri arkadaşlarım demokrasi şölenini bize yaşattığınız için öncelikle çok teşekkür ederim. Siverek'in kaderiyle alakalı önümüzdeki belli bir dönemi birlikte yaşayacağız. Hangi parti temsilcisi olursa olsun fikirleri bizim için çok değerlidir. Bu yolda birlikte güzel hizmetler yapacağımıza inanıyorum. Grup arkadaşlarıma dava arkadaşlarıma bana verdikleri destelerden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine de değinen yeni başkan Çakmak, "Dün Cumhurbaşkanımızın bizi kabulünde ilçemizin sorun ve sıkıntılarını kendilerine ilettik. Şunu belirtmek isterim ki Siverek'imizi güzel günler bekliyor." diye konuştu.

Seçimin ardından Belediye meclis salonuna Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, AB Uyum Komisyonu Başkanı ve Şanlıurfa Milletvekili M. Kasım Gülpınar, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Şanlıurfa Büyükşehir belediyesi Zeynel Abidin Beyazgül katılarak basın mensuplarına açıklamalarda bulundular.

Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, konuşmasında şunları kaydetti: "Bugün bir sonuç değil, bugün bir başlangıçtır. Bugün Siverek İlçemizde bundan sonra Siverek Belediyesini idare edecek belediye başkanımızın seçimini yaptık. Ben öncelikle seçim sürecinde gösterdikleri duyarlılıklardan dolayı bütün belediye meclis üyelerimize çok teşekkür ediyorum, Ak Parti her zaman birliğin, beraberliğin, sevginin ve muhabbetin adresi olmuştur. Siverek ilçemizde de bu seçimlerde belediye meclis üyelerimizin göstermiş olduğu birlik ve beraberlik Ak Parti'nin birliğinin ve beraberliğinin bir göstergesi olmuştur. Bu süreç içerisinde özellikle Cumhurbaşkanımız Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Siverek ilçemizdeki bu değişimi çok yakından takip etmiş, yine dün Ankara'da belediye başkan adayımız ile birlikte görüşmeyi kabul etmiş, uzun bir görüşme yaparak bundan sonra Siverek'te ve Şanlıurfa'da yapılması gereken yatırımları ve çalışmaları da orada birlikte irdelemiş olduk. İnanıyorum ki, Ayşe Çakmak hanımefendinin bundan sonra Siverek ilçemizde ve belediyede yapacağı çalışmalar, aynı zamanda Siverek'imize büyük yatırımların gelmesine vesile olacaktır. Bizim yerel yönetim anlayışımız, vatandaşa hizmet anlayışıdır, vatandaşın memnun olduğu hizmetlerin yapılacağı bir anlayıştır, o açıdan Siverek'te bundan sonraki süreçte vatandaşa en güzel hizmetlerin yapıldığı, en güzel yatırımların geldiği, istişarenin devamlı yapıldığı ve birlikte yönetim anlayışının ortaya konulduğu bir belediyecilik hizmetini inşallah burada görmüş olacağız, Bugün bir sonuç değil, bugün bir başlangıçtır." dedi.

AB Uyum Komisyonu Başkanı ve Şanlıurfa Milletvekili M. Kasım Gülpınar ise, "Gerçekten bugün bizim açımızdan önemli bir gün, önemli bir adım attık inşallah, hep birlikte arkadaşlarımızla beraber, firesiz bir şekilde Ak Parti ruhunu, Ak Parti dayanışmasını çok güzel bir şekilde sergileyen arkadaşlarıma ben hassaten öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Hiçbir şekilde bir tereddütte mahal vermeden, bir fitneye sebebiyet vermeden bu dik duruşu sergiledikleri için bütün bu söylentileri boşa çıkararak böyle bir duruş sergiledikleri için öncelikle ben çok teşekkür ediyorum, tabi Ayşe Hanım, onu öncelikle tebrik etmek lazım, hayırlı olsun inşallah, Daha fazla demokratik, daha katılımcı, daha çoğulcu bir yönetim anlayışıyla inşallah Siverek Belediyesi'ni hep birlikte, bütün arkadaşlarımızla beraber istişarenin ehemmiyetine binaen yöneteceğiz inşallah, Siverek'te bir belediyecilik anlayışını, Ak parti belediyeciliğini inşallah hep birlikte tesis edeceğiz. Tabi burada en büyük avantajımız, değerli Mücahit Bey'in bahsettiği gibi, Sayın Cumhurbaşkanımızın buna çok önem veriyor olması, elbette ki bütün Ak parti belediyeleri bizim için çok önemli, bütün belediye başkanlarımız çok önemli; ama ben eminim ki Sayın Cumhurbaşkanımız ki bunu dün birebir müşahede ettik, gördük. Bundan sonra özellikle Siverek'e çok daha fazla ehemmiyet verecek ve kendisi bizzat üstünde duracak ki, durduğunu da gösterdi, dünden beri birebir takip ediyor, arıyor, geldiğimiz günden beri akşam aradı, biraz önce aradı, neticeyi kendisine bildirdik, hiç bizim bildirmemize gerek kalmadan, zaten kendisi o kadar yoğun meşguliyetinin içinde Siverek'te seçim ne oldu, durum ne oldu birebir takip ediyor. Allah ondan ebeden razı olsun." dedi.