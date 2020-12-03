Son dakika: Bu acıya yürek dayanmaz! Baba ve 2 oğlu 10 gün içinde corona virüsten hayatını kaybetti...

EMRE YÜCETAŞ: DİKKATLİ OLUN

Muhammet Yücetaş'ın oğlu maden işçisi Emre Yücetaş (20), "Önce dedemi sonra amcamı şimdi de babamı kaybettim. Herkes dikkatli olsun. Tabi biz bu pandemi başından beri çok dikkatli davranıyorduk. Ama şimdi anladık ki daha dikkatli olmamız gerekiyormuş, bu virüs herkese bulaşabilir. Bugün bize yarın size olabiliyor. Herkesin dikkatli olmasını istiyorum" dedi.