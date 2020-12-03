Son dakika haberi: Siirt'te korkutan deprem! Diyarbakır'da da hissedildi (Kandilli son depremler listesi)

Gelen son dakika haberine göre, Siirt, Batman, Bingöl, Gaziantep ve Diyarbakır'da hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi. Siirt ve Diyarbakır deprem ile sallandıktan sonra çok sayıda vatandaş, depremin uzun sürdüğünü ve sarsıntıyla uyandıkları rapor etti. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan, Siirt depremi ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Depremin derinliği 20 kilometre olarak açıklanırken, büyüklüğü 5.0 olarak ölçüldü. Son dakika bilgisine göre depremin merkezinin Siirt'in Kurtalan ilçesi olduğu ifade edildi. Son dakika açıklamasında bulunan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Siirt'te yeni bir depremin beklenmediğini vurguladı.
SON DAKİKA HABERİ: SİİRT'TEKİ KORKUTAN DEPREMİN ŞİDDETİNİ AFAD 5.0 OLARAK DUYURDU!
Son dakika gelişmesine göre depremin merkez üssünün Siirt'in Kurtalan ilçesi olduğu ifade edildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de depremin şiddetinin 5.1 olarak ölçüldüğünü açıkladı.
SİİRT VALİSİ CANLI YAYINDA DEPREMİN ARDINDAN SON DURUMU AÇIKLADI
A Haber canlı yayınına bağlanan Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt ve Kurtalan ilçe merkezinde hasarın olmadığını ekiplerin kırsaldaki araştırmalarının sürdüğünü ifade etti. Kayabağlar bölgesinde bir hasar ihbarının olduğunu, ekiplerin oraya hareket ettiğini açıkladı.
PROF. DR. ÖVGÜN AHMET ERCAN'DAN DEPREM AÇIKLAMASI!
Sabah.com.tr'ye özel açıklamalarda bulunan Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Siirt'teki depremle ilgili konuştu. Siirt'teki 5.0 şiddetindeki depremin ardından büyük bir deprem beklenmediğini ifade eden uzman isim, bölgede uzun seneler çalıştığını yer kabuğunun çok sık deprem olan bir hat olmadığını vurguladı.
SİİRT'TE BÜYÜK DEPREM OLUR MU?
"Bu bölgedeki depremlerin büyüklüğü 6.5'i geçmez. 5 şiddetindeki deprem 1980'deki Siirt Pervari'deki depremin 100 küsür yıllık yinelemeisdir. Bölgede uzun seneler çalıştığım için biliyorum, o nedenle büyük bir yıkım beklentisi içerisinde değiliz.
Bunun arkasından büyük bir deprem olacağını düşünmüyorum, buradaki kabuk tamamen Arap kalkanı kabuğudur. Bu depremin davranışı, Ege türündeki kabuklardan farklıdır. Siirt hiç deprem olmayan yerlerden biri o nedenle Siirt'te yıkıcı bir deprem beklemiyoruz."
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
A Haber yayınında Siirt'teki deprem anından ilk görüntüler ortaya çıktı. AFAD, depremin saatini 08:45 olarak duyurdu. Depremin 20 km derinlikte olduğu da gelen bilgiler arasında.
DEPREMİN ARDINDAN İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ...
SON DAKİKA! Siirt'te 5 büyüklüğünde deprem anı görüntüleri ortaya çıktı | Video
AFAD: OLUMSUZ BİR İHBAR BULUNMUYOR
AFAD, deprem sonrasında olumsuz bir ihbarın bulunmadığını ifade etti: "Kurtalan ilçesinde meydana gelen #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır."
SON DAKİKA! Siirt'te 5,0 büyüklüğünde deprem! Deprem sonrası Siirt'ten ilk görüntüler | Video
DEPREM UZMANI OKAN TÜYSÜZ'DEN DEPREM YORUMU...
Deprem uzmanı Okan Tüysüz, A Haber canlı yayınında depremin yerin 20 kilometre derinlikte olduğunu bu nedenle yapıda herhangi bir hasarın olacağını düşünmediğini ifade etti.