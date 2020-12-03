Son dakika: Manisa'da deprem! AFAD ve Kandilli son depremler verilerine göre Manisa Kırkağaç depremi şiddeti ve detayları

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Manisa'da bu sabah bir deprem meydana geldi. Depremin şiddet hem AFAD hem de Kandilli Rasathanesi tarafından 3.5 olarak açıklandı. İşte Manisa'da meydana gelen depreme ilişkin detayları içeren son dakika haberi...

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MANİSA'DA 3.5 ŞİDDETİNDE DEPREM!

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika haberine göre; Manisa'da 3.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

MANİSA DEPREMİ DETAYLARI

AFAD tarafından Manisa'da saatler 06:44'ü gösterdiğinde meydana gelen depreme ilişkin detaylar paylaşıldı. AFAD deprem detay sayfasında yer alan verilere göre söz konusu depremin Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana geldiği görülürken şiddet ve derinlik bilgileri de kamuoyu ile paylaşıldı.