Son dakika: Uluslararası dolandırıcılık çetesinin mal varlığı şoke etti! 500 milyon lira...

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, lideri ve yönetici kadrosu İzmir'de bulunan uluslararası dolandırıcılık çetesinin, kurduğu çağrı merkezi aracılığıyla başta Alman vatandaşları olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde dolandırıcılık olayına karıştığı ihbarı üzerine harekete geçmiş, Başsavcılık suça karışan şahıslar hakkında "suç örgütü kurma ve yönetme, nitelikli dolandırıcılık, suç gelirlerini aklama" suçlarından soruşturma başlatmıştı.

Yürütülen soruşturma kapsamında çalışma yöntemi ve işleyişi deşifre edilen çetenin liderliğini Amar S.'nin yaptığı, yöneticiliğini ise Firaz.D., Serdar.M., Halit.D., Halil.Ç. ve Hikmet.S. nin yaptığı anlaşıldı. Suç örgütünün, çağrı merkezleri kurarak iletişim kurduğu Alman vatandaşlarını dolandırıp elde ettiği suç gelirlerini kuryeler aracılığıyla Türkiye'ye getirdiği saptanmıştı. Getirilen yasa dışı paranın örgüt yönetici veya üyeleri ile yakınları adına menkul, gayrımenkul alma veya şirket kurma yöntemi ile aklandığı tespit edilmişti.





Örgütün bu şekilde ilk etapta 23 Alman vatandaşının dolandırılması olayına karıştığı tespit edilirken 26 şüphelinin yakalanması için 48 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş, operasyon kapsamında 26 şüpheliden aralarında örgüt lideri ve yöneticilerinin de olduğu 32 kişi gözaltına alınmıştı.

500 MİLYONLUK GAYRİMENKUL VE NAKİT!

Edinilen bilgiye göre, örgüt dolandırıcılığı operasyonunda ele geçirilenlerin maddi değerleri ortaya çıktı. Buna göre, örgüt üyelerine ait iki adet otel, bir adet inşaatı devam eden otel olmak üzere toplamda 150 Milyon değerinde oteller, lüx semtlerde bulunan 87 maddi değeri 200 Milyon yakın gayri menkul, değişik marka ve modellerde olan maddi değeri yaklaşık 50 Milyon değerinde 41 adet araç belirlendi. Tüm bu gayrimankullere el konuldu.

Öte yandan adreslerde yapılan aramalarda yaklaşık 1,5 Milyon EURO, 200 Yüz bin Dolara değerinde nakit para, yaklaşık 150 bin TL , yaklaşık 5 kilo altın, 20-25 adet rolex marka Kol saati, 5 adet değişik çap ve ebatlarda ruhsatsız silah, ele geçirildiği öğrenildi. Toplamda 500 milyon TL değerinde gayrimenkul, araç, altın, değerli saat ve nakit paralara el konuldu.

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