Son dakika: Yer Samsun! Gece yarısı nefes kesen kovalamaca...

Araçta yapılan aramada olayda kullanılan 1 adet pompalı tüfek, tüfeğe ait fişekler, 1 adet bıçak ve şüphelilerin kaçarken aracın camından dışarı dökünce aracın koltuklarına da dökülen uyuşturucu olduğu değerlendirilen bitki kırıntıları ele geçti. Yapılan incelemede araç sürücüsü olduğu ileri sürülen K.Ö.'nün ehliyetsiz, araçta bulunan O.C.'nin hırsızlık suçundan arandığı, A.D.'nin ise korona virüsten dolayı karantinada olması gerekirken karantina ihlali yaptığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.