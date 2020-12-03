Tam platodayız aman dikkat!

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, SABAH' a megakentte Kovid-19'la mücadelede gelinen durumu ve salgının seyrini değerlendirdi.İstanbullular şunu bilsin ki biz Şubat'tan beri 185 bin sağlık kahramanı ile salgınla mücadele ediyoruz. Her gün 20 bin haneye gidiyoruz. İstanbul'da 260 hastane var. 47 bin hasta yatağımız var, doluluk oranı yüzde 60. Yaklaşık 9 bin yoğun bakım yatağımız var, yoğum bakım yatak kapasitemizin yüzde 70'i dolu. Bu seviyelerin aşağıya düşmesini bekliyoruz. Ülkemizdeki sağlık sistemi dünyanın en iyi sağlık sistemi. Prof. Dr. Murat Dilmener ve Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastaneleri diğer hastaneleri rahatlatıyor. Yoğun bakımlarımızdaki hastaların yüzde 80'i 50 yaş üzerinde. Yani yaşlı insanların hakları hepimizin üzerinde.Lütfen sağlıkçıları eleştirmeyin. Bir savaş içindeyiz. Savaşta askerimizin motivasyonunu bozacak sözlerden, davranışlardan kaçınmalıyız. Onlar büyük bir kahramanlık destanı yazıyor.Bazıları 'hastalar sokakta yatıyor' diye söylüyor. Biz her hastaya bakabilir durumdayız. Böyle bir sıkıntımız yok. Özellikle yatan hastalarda da bir denge ve kontrolü sağladık.İstanbul'da vaka sayıları çok arttı. Haritada her yer kırmızı görünüyordu. Ama şunu söylemeliyim ki İstanbul'da vaka sayılarında bir platoyu yakalamak üzereyiz. Belirli bir dengeye ulaştık. Ama her an yukarı da aşağı da inebiliriz. Dikkatli olmalıyız. Dikkat etmezsek yeni pikler görebiliriz. İnşallah haritada her yer yeşile dönecek.Çin aşısını bu ay dağıtacağız. Aşı, virüsle mücadeleyi kolaylaştıracak. Ülkemizin aşı takip sistemi var. Her aile hekiminde, her hastanede aşı dolaplarımız var. Bütün planlamalarımızı yaptık.PCR en fazla 12 saatte sonuç veriyor. Filyasyon süremiz 10 saat. Hemen insanımıza ulaşıyor, ilaç veriyoruz.İlaç kullanımı konusunda yanlışlıklar var. İlacı erken almayılız. Çünkü virüs hücre içinde yayılıyor. Hücre içine girmeden bu virüsü yok etmemiz lazım. Erken dönem antiviral ilaçları kullanmaları lazım ki virüsü önceden öldürebilelim.Ev içi bulaşı da önlememiz lazım. Pozitif çıkan kişi ev içinde maskesini takacak, izole olacak. Biz kısıtlıyoruz, 'Sokağa çıkma yasağı' diyoruz. İnsanlar, aynı apartmanda alt komşusuna misafirliğe gidiyor. Lütfen misafirliğe gitmeyin.Gece gündüz çalışan bir 112 'miz var. Hastalarımızı özel ekiple hastaneye ve evine götürüyoruz. Dünyanın hiçbir ülkesinde 112 sistemi böyle çalışmıyor. Türkiye, dünyanın en iyi sağlık sistemine sahip.AVM'leregirişte HES kodu uygulaması vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Kontrollerde işlemini kısa kuyruklar oluşmasına rağmen sabırla bekleyen vatandaşlar bu uygulama sayesinde daha büyük bir güvenle alışveriş merkezine girdiklerini söyledi. SABAH'ın konuştuğu vatandaşlar "Toplum sağlığı için kod istenmesi çok olumlu bir karar" dedi.SABAHSağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüs salgınına karşı yılbaşında hareketliliği azaltmak için perşembe gününe denk gelen 31 Aralık'tan itibaren hafta sonu ile birlikte 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması söz konusu olabileceğini söyleyerek "Biliyorsunuz Ramazan Bayramı'nda da aynı kısıtlamayı yapmıştık. Şimdi 4 gün daha kısıtlamayla enfeksiyonun önü alınabilir" dedi.Diyarbakır'da Evde Sağlık Hizmetleri birim sorumlusu hemşire Hacire Çetintaş (60), meslekteki 40'ıncı yılını kutlayacağı 3 Kasım'da koronavirüse yakalandı. 16 Kasım'da tedavisi sona eren Hacire hemşire virüsü yener yenmez görevine döndü ve arkadaşları tarafından hazırlanan 40'ıncı yıl pastasıyla kutlama yaptı.Türkiye'de dün 183 bin 624 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 923 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 14 bin 129, hasta sayısı 6 bin 690, ağır hasta sayısı 5 bin 502 oldu. 4 bin 821 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 414 bin 141'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı 3.3 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Mevsim şartları nedeniyle kapalı ortamların kullanımı arttı. Artan aktif hasta sayısını azaltmak için kalabalık, kapalı ve yeterince havalandırılmayan ortamlardan uzak durmalıyız" uyarısında bulundu. ANKARA