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Yolcu otobüsünde 3 kilo met bulundu

Polisin Otobanında yaptığı uyuşturucu kontrollerinde bir yolcu otobüsünün bagajında 3 kilogram met amfetamin maddesi ele geçirildi.

MEHMET BONCUK
Giriş Tarihi: 3.12.2020 14:41 ABONE OL
Yolcu otobüsünde 3 kilo met bulundu

Gaziantep'te polisin yol kontrolünde durduğu yolcu otobüsünde 3 kilogram met amfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 3 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından otoban kuzey turnikelerinde durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada 3 kilo met amfetamin ele geçirildi. Otobüsün bagaj kısmında çantalar arasında gizlenmiş halde bulunan uyuşturucuyu taşıdıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yolcu otobüsünde 3 kilo met bulundu
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