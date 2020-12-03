Yolcu otobüsünde 3 kilo met bulundu

Gaziantep'te polisin yol kontrolünde durduğu yolcu otobüsünde 3 kilogram met amfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 3 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından otoban kuzey turnikelerinde durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada 3 kilo met amfetamin ele geçirildi. Otobüsün bagaj kısmında çantalar arasında gizlenmiş halde bulunan uyuşturucuyu taşıdıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.