Annesine yapılan zulüm nedeniyle hukuk okuyordu

Ankara'da FETÖ'nün hain darbe girişi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde ateş açılması sonucu şehit düşen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Yasin Naci Ağaroğlu'nun annesi Zehra ve babası Osman Ağaroğlu, üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen acıyı da gururu da ilk günkü gibi yaşıyorlar. Korkuteli'ne bağlı Yazır Mahallesi'nde bulunan mezarını ziyaret eden şehit anne ve babası, oğulları için dua edip, mezarını su ile yıkadılar.

"HER ŞEHİT HABERİ YARAMI KANATIYOR"

Demokrasi şehidi Yasin Naci Ağaroğlu'nun ailesi de 28 Şubat mağdurlarından. O karanlık dönemde Korkuteli İmam Hatip Lisesi'nde öğretmenlik yapan Anne Zehra Ağaroğlu, Kuran'ı Kerim dersinde başörtüsü taktığı için kademe durdurma cezası aldı, başörtüsünü çıkartmadığı için de çok sevdiği mesleğini yapamadı. Yasin Naci Ağaroğlu da annesinin uğradığı bu hukuksuzluk nedeniyle hukuk okumaya karar verdi. Zehra Ağaroğlu, "Oğlum benim uğradığım hukuksuzluğa şahit olduğu için hukuk okumuştu. Başka zulümler olmasın diye de şehit oldu" dedi. Oğlunu andıkça gözyaşlarını tutamayan şehit annesi Zehra Ağaroğlu, her şehit haberi geldiğinde yüreğinde aynı acıyı hissettiğini söyledi. Evlat hasretinin her gün arttığını ifade eden Zehra Ağaroğlu, "Allah'ım cümle şehit annelerine sabır versin" diye konuştu.

"SON GÖRÜŞME"

15 Temmuz gecesi oğluyla telefonda konuştuğunu anlatan Osman Ağaroğlu, "Evladımla gece saat 02.10'da telefonda konuştuğumda 'Haydi oğlum dön artık, bizde eve döndük' dedim. Bana, 'tamam baba dönüyoruz' dedi, ama arkadaşlarına 'babam dönün dedi amma dönmek yok artık, bu işgal bitecek ya bitecek' deyip nöbete devam etmişler. Yarım saat sonra da teröristlerin üzerine bile atılmayan döner mermiler ile bir helikopterin halkımızın üzerine açtığı ateş sonucu şehit oldu. Kıbleye karşı secde vaziyetinde son nefesini verdi. Oğlumla gurur duyuyorum. Benim üç evladım vardı. O gece oğlum şehit oldu. Artık binlerce çocuğum var, çünkü tüm şehitler de benim evladım. Çünkü biz inanıyoruz ki, şehitler ölmez." dedi.