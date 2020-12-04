Bakan Koca: Mücadele evde kalarak da mümkün

Türkiye'de dün 187 bin 518 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 381 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 14 bin 316, hasta sayısı 6 bin 511, ağır hasta sayısı 5 bin 611 oldu. 4 bin 190 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 418 bin 331'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı 3.3 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hasta sayımızı azaltmak zorundayız. Kapalı ve kalabalık ortamlar virüsün en kolay bulaştığı ortamlardır. Kış aylarını kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durarak geçirmeliyiz. Mücadele evde kalarak da mümkün" dedi. ANKARA