İHL’de engellilere kesintisiz hizmet

Engelliyolcuların rahat kullanabilmesi ve sunulan tüm hizmetlerden faydalanabilmesi için özel olarak tasarlanan İstanbul Havalimanı (İHL), yolcularına kesintisiz, erişilebilir ve bağımsız bir havalimanı deneyimi sunmak için 32 paydaşıyla birlikte 'Erişilebilirlik Deklarasyonu'na imza attı. Havalimanında 'Erişilebilir Seyahat Deneyimi' otoparkta başlıyor. Otoparkın her katında engelli araç park yerleri bulunuyor. Kılavuz yollar, güvenlik noktalarında engelli yolcu öncelikli geçişleri sayesinde kesintisiz hizmet sunuluyor. 23 farklı noktadaki dijital danışma kiosklarında işaret dili ile canlı destek hizmeti sağlanıyor. Maske ve sosyal mesafe gibi uyarılar da işaret diliyle gösteriliyor.