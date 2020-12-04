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İlginç korona tedbiri... Pazarda onu gören şaştı kaldı!

’ta bir vatandaşın pazarda aldığı korona tedbiri görenleri şaşkına çevirdi. Önlem amacıyla pazar yerine tulum giyerek giren vatandaş tüm dikkatleri üzerine çekti.

İHA
Giriş Tarihi: 4.12.2020 14:05 ABONE OL
İlginç korona tedbiri... Pazarda onu gören şaştı kaldı!

Türkiye genelinde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması öncesinde vatandaşlar market ve pazar yerlerinde yoğunluk oluşturdu. Tokat'ta da pazar yerinde polis ve zabıt ekipleri önlemlerini artırdı.

Pazar yerine tulum giyerek giren Mustafa Işık (30) ilginç görüntüler oluşturdu. Maskesinin yanı sıra siperlik ve eldiven alışveriş yapan Işık, tulumun arkasına "Maske, mesafe ve hijyen, önlem al güvende kal" yazarak dikkat çekmeye çalıştı. Artan korona virüs vakaları nedeni ile önlem aldığını belirten Işık, "Genelde pazar alışverişi yaparken bu kıyafeti giyiyorum. Kalabalık ortamlarda virüs bulaşma riski yüksek olduğu için kendimi korumak için bu şekilde giyindim" dedi.

GÖRENLER ŞAŞIRDI

Işık, pazar yerinde kendisini görenlerin şaşkınlığını gizleyemediğini ifade ederek, "Beni bu şekilde görenler şaşırıyor. "Korona virüs geldi" diye espri yapanlarda oldu. Tebrik edenler de oluyor. Polis memur beni bu şekilde görünce takdir etti" diye konuştu. Pazar yeri esnafları ile vatandaşlar ise ilk bakışta ilginç gördükleri önlemin olması gereken bir uygulama olduğunu dile getirdi.

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İlginç korona tedbiri... Pazarda onu gören şaştı kaldı!
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