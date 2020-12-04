Sıvı atıklardan kaçak akaryakıt yapıyorlardı: 37 ton ele geçirildi!

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucu, bazı şahısları fabrika ve sanayilerden topladıkları sıvı atıkları bir dizi işlemlerden geçirerek kaçak akaryakıt ürettiklerini tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu elde edilen bilgi ve deliller doğrultusunda Gebze İlçesi Balçık Mahallesinde ve Kartepe İlçesi Arslanbey Mahallesinde belirlenen 2 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 37 ton kaçak akaryakıt ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı.

Yapılan çalışmalar sonucu, olayla ilgili gözaltına alınan kişilerin, fabrika ve sanayilerden topladıkları atık sıvı ürünleri, yüksek dereceli kazanlarda buharlaştırdıkları, buharlasan ürünü daha sonra soğutma tanklarında sıvılaştırarak filtre kazanından geçirdikleri ve son olarak içerisine tiner ile solvent gibi maddelere koyup stok tanklarında kaçak akaryakıt elde ettikleri tespit edildi.

ŞARTLI TAHLİYE OLUP AYNI SUÇ İÇİN İŞ BAŞI YAPMIŞLAR

Olayla ilgili yakalanan K.C, Y.K. ve E.C. isimli kişilerin daha önce de akaryakıt suçundan tutuklandıkları ve cezaevinde yatmakta iken Covid-19 pandemi süreci nedeniyle şartlı tahliye edildikleri, ancak hemen yine aynı suçu işledikleri de belirlendi. Jandarma olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, şüphelilerin sorgularının devam ettiği ve tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edilecekleri öğrenildi.