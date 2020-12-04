Son dakika! Türkiye'de baraj doluluk oranı kaç oldu? Baraj doluluk oranları açıklandı

Tarım Bakanlığı, 2020 yılı başı itibariyle işletmedeki büyük kapasiteli olan 374 adet baraj ve 19 adet düzenlenmiş doğal gölün anlık takibini yaparken, her yıl "Su Yılı" başlangıcı olan ekim ayından itibaren tüm Türkiye'de su yeterlilik analizleri kapsamlı şekilde yapılmaya başlandı.
Yapılan bilgilendirmede "Ülkemizde, depolamalı tesislere gelen suyun yaklaşık yüzde 60'ı kar erimesinden kaynaklanmakta olup, akımlar mart-haziran aralığında gerçekleşmektedir. Bu sebeple, barajların doluluk oranlarını bu günkü durumlarına göre değerlendirerek yetersiz olduğunu söylemek çok doğru bir yaklaşım değildir. Çünkü akımlar mart ayı itibarı ile ortalamanın üzerine çıkarak doluluk oranlarını artırmaktadırlar. Şimdilik barajlar yeterli seviyede olup, ihtiyaçları karşılama noktasında bir sıkıntı olduğu düşünülmemektedir" ifadelerine yer verildi.
BARAJLARDA İÇME SUYU DOLULUĞU YÜZDE 33
1 aralık tarihi itibariyle bakanlık tarafından anlık izlemesi yapılan 374 adet depolamalı tesiste içme suyu doluluk oranı yüzde 33.4 olarak belirlenirken, sulama ve enerji için kullanılan su ile birlikte bu oran yüzde 36'ya çıkıyor.
İSTANBUL'DA 77 GÜNLÜK SU VAR
İstanbul'a su sağlayan barajlarda aktif doluluk oranı yüzde 26 olarak belirlenirken, hiç su gelmese dahi İstanbul'un yaklaşık 77 gün yetecek kadar suyu bulunuyor. Ayrıca önümüzdeki aylardaki yağışlı periyotta gelecek akımlarla birlikte İstanbul'da su sıkıntısı yaşanması beklenmezken, İstanbul'a ayrıca Melen çayı akımlarından saniyede 22 metreküp su basılabiliyor.
ANKARA'DA BARAJ DOLULUĞU YÜZDE 12
Ankara barajlarında ise aktif doluluk oranı yüzde 12.4 olarak hesaplanırken, bu rakam geçen yıl aynı tarihteki doluluk oranından daha fazla. Hiç su gelmese bile Ankara'nın yaklaşık 140 gün yetecek suyu bulunuyor. Ankara'da su sıkıntısı yaşanması beklenmezken, ayrıca Ankara'ya Kesikköprü barajından pompajla su alma imkanı bulunuyor.
İZMİR'DE DE SORUN YOK
İzmir barajlarında ise aktif doluluk oranı yüzde 36.3 olarak hesaplanırken, hiç su gelmese bile İzmir'in 170 gün yetecek suyu var. Ayrıca bugünkü durumda günlük su ihtiyacının yüzde 50'ye yakınını yer altı su kuyularından karşılama imkanı bulunuyor. Dolayısıyla İzmir'de de su sıkıntısı yaşanması beklenmiyor.