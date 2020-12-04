Son dakika! Türkiye'de baraj doluluk oranı kaç oldu? Baraj doluluk oranları açıklandı

Tarım Bakanlığı, 2020 yılı başı itibariyle işletmedeki büyük kapasiteli olan 374 adet baraj ve 19 adet düzenlenmiş doğal gölün anlık takibini yaparken, her yıl "Su Yılı" başlangıcı olan ekim ayından itibaren tüm Türkiye'de su yeterlilik analizleri kapsamlı şekilde yapılmaya başlandı.

Yapılan bilgilendirmede "Ülkemizde, depolamalı tesislere gelen suyun yaklaşık yüzde 60'ı kar erimesinden kaynaklanmakta olup, akımlar mart-haziran aralığında gerçekleşmektedir. Bu sebeple, barajların doluluk oranlarını bu günkü durumlarına göre değerlendirerek yetersiz olduğunu söylemek çok doğru bir yaklaşım değildir. Çünkü akımlar mart ayı itibarı ile ortalamanın üzerine çıkarak doluluk oranlarını artırmaktadırlar. Şimdilik barajlar yeterli seviyede olup, ihtiyaçları karşılama noktasında bir sıkıntı olduğu düşünülmemektedir" ifadelerine yer verildi.