Zonguldak’ta aranan firari FETÖ’cü, Kahramanmaraş’ta yakalandı

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen FETÖ Terör Örgütü soruşturması kapsamında firar olarak aranan, örgütün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandığı tespit edilen Ö.Ş. isimli şahıs 01.12.2020 tarihinde Kahramanmaraş ili Afşin ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısının talimatı ile ilimize getirilen Ö.Ş, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğünde ifadesi alındıktan sonra 04.12.2020 tarihinde Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.