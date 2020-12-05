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Araçla zehir servisi yapıyorlardı! Suçüstü yakalandılar

Polisleri, araçla satışı yapan iki zehir tacirini suçüstü yakaladı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 5.12.2020 12:49 Son Güncelleme: 5.12.2020 13:09 ABONE OL
Araçla zehir servisi yapıyorlardı! Suçüstü yakalandılar

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, araçla uyuşturucu madde satışı yapan iki zehir tacirini suçüstü yakaladı. İstanbul Emniyeti uyuşturucu satıcılarına peş peşe operasyonlar düzenledi. Son baskını Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, Kağıthane Merkez Mahallesi'nde düzenledi. Araçla uyuşturucu madde satışı yapan iki zehir taciri, yaşanan kovalamaca neticesinde yakalandı. C.B. ve Y.Ç. isimli iki şüphelinin aracında ve üstlerinde yapılan aramalarda satışa hazır halde 23.24 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 80 lira nakit para, uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen üç cep telefonu ile Beşiktaş Belediyesi'ne ait olan ve çalıntı olduğu değerlendirilen görevli araç kartı ele geçirildi. İki uyuşturucu satıcısı da tutuklandı.

Araçla zehir servisi yapıyorlardı! Suçüstü yakalandılar | Video

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Araçla zehir servisi yapıyorlardı! Suçüstü yakalandılar
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